Каждый шестой южноуралец не будет голосовать на выборах на своем участке

Больше 150 тысяч избирателей Челябинской области заявили о намерении проголосовать дистанционно или по месту нахождения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, завершился прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах депутатов законодательного собрания региона восьмого созыва.

Всего в Челябинской области было подано 144 тысячи 47 заявлений на участие в ДЭГ.

Кроме того, 12 тысяч 295 южноуральцев заявили о намерении проголосовать по месту нахождения в рамках системы «Мобильный избиратель». Из них 5 тысяч 687 заявлений поступило через единый портал госуслуг, 1 тысяча 693 заявления поданы в территориальные избирательные комиссии, 4 тысячи 872 заявления – непосредственно на избирательные участки и 43 заявления – в МФЦ.

По данным регионального избиркома на 1 июля текущего года в Челябинской области насчитывалось 2,57 миллиона жителей, обладающих избирательным правом. Таким образом, голосовать не на своем избирательном участке планирует 6% от общего числа избирателей Южного Урала (из них 5,6% – с помощью ДЭГ).

Однако в выборах, особенно региональных, обычно принимают участие далеко не 100% жителей с пассивным избирательным правом. Так, по итогам выборов депутатов Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва, состоявшихся в сентябре 2020 года, явка составил 33,87% (880,6 тысячи человек).

Если предположить, что явка при голосовании 12-14 сентября текущего года будет сопоставима с цифрами пятилетней давности, вне своих избирательных участков проголосуют порядка 17,7% избирателей. Из них 16,3% сделают это дистанционно.

Челябинск, Виктор Елисеев

