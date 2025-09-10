В Челябинске 16-летнего парня избила банда подростков

В Челябинске выясняют обстоятельства нападения на подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в минувшие выходные в Ленинском районе Челябинска. Об этом рассказала мать юноши.

По словам женщины, группа подростков пристала к ее сыну на мосту, расположенном по улице Дзержинского. Ему заявили, что он должен отдать им 5 тысяч рублей. А затем стали избивать.

В результате 16-летний челябинец попал в больницу с повреждением зубов и губы.

Мать подростка (отец парня погиб на СВО) обратилась в полицию. По ее словам, проблемная компания терроризирует детей и подростков уже давно. Хулиганы требуют у них деньги, угрожают, не стесняются применять силу.

Они уже попадали в поле зрения полиции, а некоторые из группировки состоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

Родители подростков в курсе их дурной славы. Например, когда челябинка обратилась в полицию, ей предлагали деньги за то, что она заберет заявление.

Полиция начала проверку инцидента. По предварительным данным, подозреваемых установили.

Челябинск, Виктор Елисеев

