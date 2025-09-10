Полиция задержала в Челябинске подростков, заливших один из районов города монтажной пеной

Полицейские Челябинска установили трех несовершеннолетних, которые залили монтажной пеной детские горки в Металлургическом районе.

Ранее на действия неизвестных вандалов пожаловались жители Металлургического района. По их словам, на нескольких игровых площадках детские горки залили монтажной пеной. Возможные подозреваемые попали на камеры уличного наблюдения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские установили личности подростков, причастных к вандализму. Трое молодых людей, в возрасте 14-15 лет, и их родители были приглашены в районный отдел полиции. Во время общения с правоохранителями юноши признались также, что залили пеной электросамокат.

В отношении законных представителей несовершеннолетних составили административные протоколы по факту неисполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Вероятно, придется им и возместить ущерб, нанесенный чадами городскому благоустройству. Во всяком случае, организациям, устанавливавшим малые спортивные формы, разъяснили, что они имеют право потребовать этого через суд.

С подростками провели профилактические беседы о недопущении противоправного поведения.

Челябинск, Виктор Елисеев

