Челябинцы смогут бесплатно прокатиться на «икарусе»

В честь Дня города челябинцев бесплатно покатают на ретро-автобусе.

Как сообщили РИА «Новый День» в челябинском МУП «Служба организации движения», специально в честь Дня города и 100-летия автобусного движения уже в это воскресенье, 14 сентября, у жителей и гостей города появится возможность прокатиться на венгерском красавце.

«У многих сохранились теплые воспоминания о желтых «гармошках», которые еще не так давно курсировали по улицам нашего города», – отмечают на предприятии.

Освежить их или впервые испытать ретро-впечатления можно будет, проехав на «икарусе», который будет курсировать по маршруту №71, каким он был в незапамятные уже времена – от ЧМК до Чичерина.

Автобус выйдет на линию на целый день – с 10:00 до 22:00. Проезд в нем будет бесплатным.

Расписание ретро-рейса:

отправление от ЧМК: 10:00, 13:20, 16:00, 19:20;

от остановки «Улица Чичерина»: 11:20, 14:40, 17:20, 20:40.

Челябинск, Виктор Елисеев

