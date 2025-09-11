11 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

11.09.2025, четверг

10:00 Челябинск – Фестиваль анимационного кино «Мульти Пульти Фест»: показ детских фильмов (кинотеатр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

10:30 Челябинск – Лекторий «Дело жизни Сергея Ожегова» к 125-летию советского лингвиста С.И. Ожегова (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

12:00 Челябинск – Праздничная акция «Мой город – тебя поздравляю!» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

12:00 Челябинск – Литературный сезон «Осенней книги желтые страницы» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Я люблю Челябинск», литературная игра «Внимательный читатель» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Час гордости «Мой город» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Персональные консультации по справочно-правовым системам (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по вязанию крючком (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Беседа-рассказ «Их именами названы улицы Челябинска» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Волшебный караван Урала: верблюжонок из шишек – символ Челябинска» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Уличная акция «Наш город» (сквер «Сигнал» Ленинского района, ул. Новороссийская)

18:00 Челябинск – Познавательное путешествие по местам истории Публичной библиотеки «Челябинск библиотечный», в котором сочетаются элементы квеста и театральной постановки (скульптура «Левша», ул. Кирова, 90)

18:00 Челябинск – Встреча с психологом Ириной Салищевой «Книга, которая изменила меня» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Улица Садовая» (встреча у водонапорной башни) (по записи)

