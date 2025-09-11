34 пешехода погибли, больше 600 получили травмы в ДТП с начала года в Челябинской области

На Южном Урале за 8 месяцев произошло более 600 аварий с участием пешеходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, за 8 месяцев 2025 года на Южном Урале произошло 618 ДТП с участием пешеходов, в которых 34 человека погибло и 605 получили травмы.

Анализ аварийности показывает, что именно в условиях непогоды и в темное время суток риск для пешеходов возрастает многократно.

«Неблагоприятные погодные условия, такие как дождь, значительно ухудшают видимость на дорогах, увеличивают тормозной путь транспортных средств и снижают концентрацию внимания водителей. В темное время суток эта проблема только усугубляется», – заявили представители ведомства.

Южноуральцам настоятельно рекомендуют переходить дорогу следует только в установленных местах.

«Перед выходом на проезжую часть убедитесь, что переход безопасен, водители должны видеть вас, а вы их. А самое главное – убедиться, что они вас пропускают, – посоветовали в ГАИ. – Водителям сложнее увидеть пешеходов в дождливую погоду, поэтому будьте осторожны при приближении к проезжей части. Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта, кустов или других препятствий, ограничивающих обзор для водителя».

В пасмурную погоду особенно в ночное время видимость значительно ухудшается, поэтому необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде (фликеры, браслеты, жилеты). Это сделает пешехода более заметным на дороге.

«Не используйте мобильные телефоны и другие гаджеты при переходе проезжей части. Сосредоточьтесь только на дорожной обстановке, – подчеркнули в ведомстве. – Дорогие родители, не оставлять детей без присмотра на улице в дождливую погоду и обучайте их правилам безопасного поведения на дороге».

Впрочем, непогода – не единственная проблема южноуральских пешеходов. Так, даже в областном центре большинство пешеходных переходов плохо освещены.

О том, что пешеходные переходы должны быть хорошо освещены, говорилось не раз, однако в Челябинске это очевидное правило упорно игнорируют, предпочитая тратить деньги на никому не нужные и даже мешающие водителям святящие короба на столбах вдоль дорог, светящиеся деревья и бесконечные гирлянды на бульварах и пешеходных улицах. А в это время даже центральные магистрали – как проезжая часть, так и тротуары освещаются недостаточно.

Беспокоит горожан и крайнее нежелание городских властей устанавливать светофоры на пешеходных переходах. Даже на явно опасных перекрестках светофорные объекты появляются со скрипом, после многочисленных писем горожан и резонансных ДТП.

