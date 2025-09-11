В лесах под Златоустом зацвела земляника

Клубника зацвела в Челябинской области в сентябре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», обманутая кратким сентябрьским теплом, на Таганае зацвела земляника лесная.

«Подобное явление – не редкость, ведь в августе часто бывают близкие к нулю температуры. Окончание похолодания растения могут спутать с наступлением весны. И начинают спешно распускаться», – отмечают ученые.

Кстати, земляника сделала это в компании опят. Правда, повторная вегетация имеет отрицательные последствия. На раскрытие цветов растение тратит лишние силы, которые должны пригодиться ему будущей весной, к встрече которой оно придет ослабленным, говорят специалисты парка.

К счастью, это явление не носит массовый характер, а присуще только отдельным экземплярам, со своеобразным «гормональным сбоем» генеративных органов.

Челябинск, Виктор Елисеев

