Южноуральских депутатов будут штрафовать за пропуск заседаний парламента

Законодательное собрание Челябинской области ввело штрафы за пропуск заседаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 11 сентября, депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли изменения в ряд законов и постановлений регионального парламента, регламентирующих порядок работы парламентариев.

Так, согласно внесенным изменениям, основанием для исполнения полномочий депутата парламента на профессиональной (постоянной) основе будет являться соответствующее постановление законодательного собрания, а не заключение с ним трудового договора.

Статус депутата, работающего на постоянной основе, будет обременен определенными обязанностями. Например, без уважительной причины не присутствовать на заседании комитета, президиума и законодательного собрания он сможет только один раз в год. За последующие пропуски парламентарию придется лишиться четвертой части ежемесячной денежной выплаты.

Кроме того, пропуск заседаний комитета, президиума (если депутат входит в его состав) и законодательного собрания в течение одного месяца без уважительных причин станет основанием для прекращения исполнения полномочий на постоянной основе.

Поскольку сегодняшнее заседание для действующего созыва последнее (12-14 сентября пройдет голосование по выборам нового состава заксобрания), эффект от новаций предстоит испытать членам уже будущего созыва представительного органа.

Челябинск, Виктор Елисеев

