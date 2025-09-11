российское информационное агентство 18+

Южноуральских депутатов будут штрафовать за пропуск заседаний парламента

Законодательное собрание Челябинской области ввело штрафы за пропуск заседаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 11 сентября, депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли изменения в ряд законов и постановлений регионального парламента, регламентирующих порядок работы парламентариев.

Так, согласно внесенным изменениям, основанием для исполнения полномочий депутата парламента на профессиональной (постоянной) основе будет являться соответствующее постановление законодательного собрания, а не заключение с ним трудового договора.

Статус депутата, работающего на постоянной основе, будет обременен определенными обязанностями. Например, без уважительной причины не присутствовать на заседании комитета, президиума и законодательного собрания он сможет только один раз в год. За последующие пропуски парламентарию придется лишиться четвертой части ежемесячной денежной выплаты.

Кроме того, пропуск заседаний комитета, президиума (если депутат входит в его состав) и законодательного собрания в течение одного месяца без уважительных причин станет основанием для прекращения исполнения полномочий на постоянной основе.

Поскольку сегодняшнее заседание для действующего созыва последнее (12-14 сентября пройдет голосование по выборам нового состава заксобрания), эффект от новаций предстоит испытать членам уже будущего созыва представительного органа.

Челябинск, Виктор Елисеев

