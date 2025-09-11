В Челябинской области задержали семерых обнальщиков, заработавших более 13 миллионов рублей

Семеро магнитогорцев задержаны за проведение теневых финансовых операций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в организации нелегального бизнеса уличены две женщины 36 и 53 лет, а также 62-летний мужчина. Их подельниками стали двое мужчин и две женщины в возрасте от 27 до 57 лет. Все они жители Магнитогорска.

По информации полицейских, группа обнальщиков действовала с 2019 года. Теневой банк функционировал в офисных помещениях, расположенных на территории города. Свою деятельность преступники маскировали под услуги в области бухгалтерского учета.

Для реализации криминальной схемы южноуральцы зарегистрировали не менее 32 подконтрольных им фирм-однодневок в Московской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Москве. Лицензия на осуществление банковских операций у подпольных финансистов отсутствовала.

Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на счета подельников деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения. Предварительно установлено, что незаконный доход магнитогорцев превысил 13,5 миллиона рублей. Общий оборот нелегального бизнеса, по имеющимся у оперативников данным, может превышать сто миллионов рублей.

В жилищах подозреваемых, офисных помещениях и транспортных средствах проведены 25 обысков. Полицейские изъяли носители информации, персональные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, учредительные документы и печати юридических лиц и ИП, черновые записи и более пяти миллионов рублей наличными.

Главным следственном управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

По ходатайству следователя двое фигурантов заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Продолжаются дальнейшие следственные мероприятия, направленные на документирование всех фактов незаконной деятельности преступного сообщества и установление иных участников нелегального бизнеса.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube