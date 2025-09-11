В Челябинской области – новый «главный по мигрантам»

Личному составу ГУ МВД по Челябинской области представили нового заместителя начальника главка по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, указом президента России на эту должность назначен полковник полиции Сергей Кокшаров, ранее занимавший должность начальника Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Нового замруководителя представил глава регионального управления силового ведомства Сергей Космачев.

Сергей Кокшаров родился в Копейске. Окончил Челябинский юридический институт МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность» и Академию управления МВД России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В структуры МВД Сергей Кокшаров пришел в 1996 году – в охранно-конвойную службу линейного отдела внутренних дел на станции Челябинск. Здесь он прошел все этапы, занимал должности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, заместителя начальника линейного управления, а затем и начальника управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube