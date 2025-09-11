На Южный Урал идут заморозки

Температура воздуха в Челябинской области упадет ниже нуля.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в пятницу, 12 сентября, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, в северной половине местами небольшие дожди, на юге кратковременные дожди.

Температура атмосферного воздуха ночью +2, +7 градусов по Цельсию, в горах и низинах – заморозки до -2. Днем потеплеет до 10-15 градусов выше нуля. Однако ветер будет северным, и его скорость может достигать 13 метров в секунду.

В ночь на субботу, 13 сентября, сохранится вероятность заморозков в горах и низинах, на остальной территории области столбик термометра ночью не поднимется выше +7 градусов. А вот днем потеплеет до 12-17 градусов выше нуля. Снизится и скорость ветра – до 8 метров в секунду максимум.

В ночь на воскресенье, 14 сентября, синоптики ожидают +3, +8 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.

В Челябинске конец недели выдастся облачным. Предстоящей ночью ожидается слабый дождь. В дальнейшем – без осадков. Температура воздуха ночью будет +4, +6 градусов, днем пятницы столбик термометра поднимется до не слишком комфортных 11-13 градусов выше нуля, особенно при скорости ветра до 10 метров в секунду.

В ночь на субботу, 13 сентября, похолодает до 2-4 градусов выше нуля. Зато в сам День города воздух прогреется до +13, +15. Да и скорость ветра снизится до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 14 сентября, станет еще теплее: ночью +6, +8, днем 15-17 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

