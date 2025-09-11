«Магнитка» завершила домашнюю серию первым в сезоне поражением

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене уступил после серии буллитов столичному «Динамо» – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , активно начали игру обе команды. Только в первом периоде хоккеисты совершили почти 40 бросков: 22 – металлурги, 17 – москвичи. Гости были чуть точнее: по ударам в створ – 9:7 в их пользу.

Но шанс открыть счет был в середине игрового отрезка как раз у хозяев, однако Люк Джонсон не попал из убойной позиции. И на перерыв команды отправились при нулях на табло.

Во второй двадцатиминутке хоккеисты еще нарастили скорости, острых моментов стало больше. Магнитогорцы практически полностью контролировали игру, о чем свидетельствует статистика по итогам первых 40 минут: 52:30 в пользу хозяев по броскам и 22:12 – по ударам по воротам (это значит, что динамовцы пытались пробить Илью Набокова лишь трижды за весь второй период). Но после сирены на табло продолжали зиять нули.

В третьем периоде хозяева продолжили атаковать. Однако на 48-й минуте Алексей Маклюков и Седрик Пакетт решили выяснить отношения, и оба отправились по штрафным боксам. И тут же москвичи открыли счет. Артем Ильенко выиграл вбрасывание в чужой зоне, Даниил Пыленков перевел шайбу Фредрику Классону, а тот зарядил от синей линии – 1:0, «Динамо» впереди.

А на 53-й минутке «Магнитка» осталась в меньшинстве. Но гости потеряли шайбу в своей зоне, Роман Канцеров выкатился к пятаку динамовцев, скинул шайбу Дмитрию Силантьеву, и уже он отправил ее в створ ворот – 1:1.

Сразу после заброшенной шайбы игроки обеих команд сошлись в достаточно эмоциональном поединке. В итоге на скамьи штрафников отправились сразу по три хоккеиста от каждого из клубов. Причем магнитогорец Роман Канцеров, начавший драку, получил 10-минутный штраф.

Но цифры на табло больше не менялись – 1:1, и это значит, что все продолжится в овертайме. Но и он не выявил победителя. А в буллитах удачливее оказались гости.

Итог – 1:2, первое поражение «Магнитки».

Челябинск, Виктор Елисеев

