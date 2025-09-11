«Трактор» уступил СКА в Санкт-Петербурге

Челябинский «Трактор» в Санкт-Петербурге в напряженном поединке проиграл СКА – 2:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , первый период команды провели на равных. Челябинцы оказались чуть впереди по количеству бросков и ударов в створ ворот. Но счет открыли хозяева.

На 14-й минуте встречи армейцы убежали в контратаку два в одного. Никита Дишковский прорвался по флангу, обыграл челябинского защитника и отдал шайбу на пятак, а Матвей Короткий с близкого расстояния отправил ее в ворота – 1:0, СКА впереди. На первый период клубы ушли при минимальном преимуществе питерцев.

Во второй двадцатиминутке хозяева продолжили планомерно гнуть свою линию. На 24-й минуте встречи СКА провел атаку, Маркус Филлипс от синей линии вышел к воротам «Трактора», отдал пас на пятак, и Марат Хайруллин в касание отправил шайбу в ворота Криса Дригера – 2:0.

Но и гости не собирались сдаваться. Серия атак завершилась взятием ворот. На 28-й минуте ошиблись хозяева в своей зоне, Пьеррик Дюбе перехватил шайбу и, продвинувшись, резким броском отправил ее в ворота питерского клуба – 1:2.

Однако тут же вновь отличились армейцы. Мерфи начал атаку, Никита Дишковский от борта перевел шайбу в центр, Матвей Короткий скинул ее на Матвея Полякова, и тот с близкого расстояния вколотил шайбу под перекладину – 3:1.

Это не расхолодило южноуральцев. Гости продолжили атаковать. На 37-й минуте СКА остался в меньшинстве. И на 38-й минуте матча челябинцы расставились в зоне армейцев. Семен Дер-Аргучинцев с разворота перевел шайбу на левый фланг, Пьеррик Дюбе в касание бросил по воротам, а Александр Кадейкин подправил на пятаке – 2:3.

Третий игровой отрезок начался обоюдными атаками. Но гости снова оказались не готовы к быстрой атаке питерцев. На 47-й минуте Никита Дишковский прорвался по флангу, отдал шайбу в центр, а Матвей Поляков перевел ее на Бреннана Менелла, который с близкого расстояния расстрелял Криса Дригера – 4:2.

Далее последовали по одному удалению в каждой из команд. На 55-й минуте встречи челябинцы сняли вратаря в пользу шестого полевого игрока. Но не идет шайба в ворота армейцев. А вот в ворота «черно-белых» – идет. На 58-й минуте Сергей Плотников отправляет шайбу в пустые ворота «Трактора» – 5:2. «Черно-белые» продолжали атаковать, но сегодня явно – не день челябинцев. Удар за ударом пролетает шайба мимо створа питерского клуба.

5:2 – уверенная, но не совсем справедливая победа СКА.

Челябинск, Виктор Елисеев

