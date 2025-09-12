12 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

12.09.2025, пятница

10:00 Челябинск – Фестиваль анимационного кино «Мульти Пульти Фест»: показ детских фильмов (кинотеатр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)

10:30 Челябинск – Встреча с юристом на тему «Защита жилищных прав граждан» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

11:00 Челябинск – Кубок RCC по дисциплине «самокат», чемпионат России по самокату, первенство России по BMX, всероссийские соревнования по BMX (скейт-парк RCC Extreme у ЛА «Трактор», ул. 250 лет Челябинска, 38)

11:00 Челябинск – Уличная акция «Челябинск – история и современность» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

13:00 Челябинск – Открытый краеведческий урок «Путешествие по городу Че сквозь время и пространство» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

13:00 – 16:00 Челябинск – Краеведческая викторина «Знаешь ли ты свой край» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

13:00 – 15:00 Челябинск – Городской литературный клуб «Читалка»: буккроссинг «Литературные сюрпризы для всех» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Встреча с юристом по общеправовым вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Я в этом городе живу» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Праздничное мероприятие «Легендарный Челябинск» (Сад камней)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

18:00 Челябинск – Квиз «Точки на карте» из серии «ЗнайКрай», посвященный городам Челябинской области (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

18:30 Челябинск – Фестиваль «Парад моды» (Кировка)

