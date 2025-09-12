В Челябинской области стартовали выборы в законодательное собрание региона и муниципальные парламенты

Южный Урал подошел к кульминации избирательной кампании 2025 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, сегодня, 12 сентября, на Южном Урале стартовало трехдневное голосование. Ровно в 8:00 все избирательные участки открылись и ждут своих избирателей.

Голосование продлится три дня: 12, 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00.

В эти дни южноуральцам предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания Челябинской области, а также муниципальных представительных органов – собрания депутатов Агаповского, Аргаяшского, Ашинского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Еманжелинского, Еткульского, Карталинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кизильского, Красноармейского, Кунашакского, Кусинского, Нагайбакского, Октябрьского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского, Чесменского муниципальных округов (во всех них выборы представительных органов пройдут впервые в связи с преобразованием районов в муниципальные округа). Также полностью обновятся составы парламентов Верхнего Уфалея, Златоуста, Карабаша, Копейска, Кыштыма, Локомотивного, Магнитогорска, Миасса, Озерска, Снежинска, Троицка, Усть-Катава, Чебаркуля, Южноуральска.

Проголосовать можно: на участке, дома по уважительной причине (для этого необходимо подать заявление в УИК до 14 часов 14 сентября) и онлайн (через vybory.gov.ru, дистинационное электронное голосование выбрали в этом году более 144 тысяч жителей области).

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в регионе открылись для избирателей порядка 2240 постоянных и временных избирательных участков.

Еще до открытия все УИКи и прилегающая к ним территория были обследованы, в том числе с применением служебных собак, после чего взяты под круглосуточную охрану.

Для проведения досмотровых мероприятий предусмотрено использование стационарных и ручных металлодетекторов. С учетом изменения интенсивности движения транспорта внесены корректировки в расстановку нарядов ДПС Госавтоинспекции.

