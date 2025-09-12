В Челябинске отменили и задерживаются рейсы в Санкт-Петербург

Из-за атаки беспилотников на Ленинградскую область вылеты из Челябинска в Санкт-Петербург отменили или перенесли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , прилет рейса из Санкт-Петербурга в Челябинск, запланированный на 07:20, отменен. Также отменен вылет рейса Челябинск – Санкт-Петербург, который должен был отправится из столицы Южного Урала в 08:00. Информация об этом опубликована на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Следует отметить, что первоначально вылет самолета из Челябинска в северную Пальмиру перенесли на 12:30. Но затем решили и вовсе отменить.

Также перенесен вылет самолета из Челябинска в Санкт-Петербург, планировавшийся на 14:30. Теперь заявленное время отправки – 18:50.

Изменения связаны с действием временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Пулково», объявленных в ночь на 12 сентября.

Ограничения введены в связи с атакой БПЛА на Ленинградскую область. Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко,сегодняшней ночью силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 беспилотников.

