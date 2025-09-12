Закрытие движения в районе железнодорожного вокзала в Ленинском районе Челябинска продлили на две недели.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, работы по строительству инженерных сетей продолжатся дольше, чем планировалось. Поэтому открыть движение в Ленинском районе в ранее определенные сроки не удастся.
Напомним, движение по межквартальному проезду между домами №9 и №15 по улице Отечественной и домами №78 и №80 по улице Вагнера было закрыто 15 июля. Снять ограничения планировалось 10 сентября. Однако теперь в мэрии называют новую дату – 25 сентября.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
