Закрытие движения в районе железнодорожного вокзала в Ленинском районе Челябинска продлили на две недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, работы по строительству инженерных сетей продолжатся дольше, чем планировалось. Поэтому открыть движение в Ленинском районе в ранее определенные сроки не удастся.

Напомним, движение по межквартальному проезду между домами №9 и №15 по улице Отечественной и домами №78 и №80 по улице Вагнера было закрыто 15 июля. Снять ограничения планировалось 10 сентября. Однако теперь в мэрии называют новую дату – 25 сентября.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

