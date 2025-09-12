На южноуральской трассе задержали пьяного водителя на груженом самосвале

Дорожная компания выпустила в рейс нетрезвого водителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, экипаж ДПС остановил опасный автомобиль на этой неделе на 80 километре автодороги «Магнитогорск-Кизильское-Сибай».

Бывший за рулем самосвала «Хово» 52-летний водитель был явно нетрезв. Проверку он пройти согласился. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в крови составило 0,454 миллиграмма на литр – почти втрое выше допустимой нормы (0,16 миллиграмма на литр). Спорить в показаниями прибора мужчина не стал.

В дальнейшем инспекторы ГАИ установили, что грузовик принадлежит компании, выполняющей в регионе работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог. На самосвале мужчина перевозил необходимый для работ груз, при этом получил разрешение на выход в рейс, несмотря на далекое от трезвости состояние.

Водитель привлечен к административной ответственности за управлением транспортным средством в состоянии опьянения и отсутствие в грузовике тахографа. К ответственности привлечен также и сотрудник предприятия, допустивший его к работе в столь неподобающем виде, да еще и на машине, не прошедшей технический осмотр.

Организации, допустившей выезд водителя на маршрут, выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Представители ГАИ намерены нанести в компанию визит с профилактической беседой.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube