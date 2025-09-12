В День города в Челябинске перекроют движение и изменят маршруты общественного транспорта

Челябинцев предупредили о перекрытии движения автотранспорта на ряде участков в День города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 13 сентября, на время праздничных мероприятий будет закрыто движение транспорта.

С 7:00 до 18:00 ограничение будет действовать на участке улицы Карла Маркса от Цвиллинга до Свободы. На это время трамвай №5 направят по трассе ЧЭМК – Труда – Цвиллинга – Автовокзал.

С 15:30 до 23:00 закроют движение на следующих участках:

улица Братьев Кашириных от Краснознаменной до Кирова;

улица Каслинская от 8 Марта до Братьев Кашириных;

улица Красная от Труда до 8 Марта.

Автобусы направят:

№8: Мамина – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Академика Королева;

№22а: ЧКПЗ – Свободы – проспект Ленина – Энгельса – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;

№71: ЧМК – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Петра Столыпина.

С 20 до 23 часов ограничение вводится:

улица Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской;

Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;

улица Каслинская от проспекта Победы до 8 Марта;

улица Кирова от проспекта Победы до Труда;

улица Труда от Энгельса до Свободы;

улица Карла Маркса и Коммуны от Красной до Свободы;

улица Цвиллинга и Советская от проспекта Ленина до Труда.

Автобусы:

№15: ЧМК – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина;

№18: Завод ЛД – Свободы – проспект Ленина – Российская – проспект Победы – Автобусный парк;

№35: Приборостроителей – Свердловский проспект – проспект Победы – Российская – проспект Ленина – Свердловский проспект – Воровского – Дарвина – Новосинеглазово;

№58: ЧВВАКУШ – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Свердловский проспект – Доватора – Чистопольская;

КМ: Рейсы отправлением от Областной больницы в 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45 и от Теплотехнического института 19:35, 19:55, 20:15, 20:35 отменяются, последний рейс до Областной больницы будет выполнен после открытия движения.

Троллейбусы:

№12: Молдавская – Комсомольский проспект – ЧМК;

№12: АМЗ – Воровского – проспект Ленина – Свободы – Железнодорожный вокзал.

Трамваи (с 18:45 до 23:00):

№3: ЧМК – Российская – Депо №1 – Горького – ЧМК (в одном направлении);

№5 и №7: ЧЭМК – Горького – Депо №1 – Российская – ЧГРЭС (в оба направления);

№16: Чичерина – Горького – Депо №1 – Российская – Чичерина (в одном направлении).

