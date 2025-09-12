Общественный транспорт развезет челябинцев по домам после фейерверка

Трамваи, троллейбусы и автобусы продолжат свою работу после 23 часов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «рганизатор перевозок Челябинской области», после праздничного фейерверка в День города, 13 сентября, челябинцы смогут воспользоваться автобусами 2, 8, 9, 18, 34, 58, 64, 71, троллейбусом 12 и трамваями 3, 5, 7, 15, 16, 18, 22, которые продолжат свою работу после 23 часов.
По окончании салюта транспорт будет ждать пассажиров на следующих остановках:
Площадь Революции:
трамвай №3 – по Труда и Российской до ЧМК;
трамвай №5 – по Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС;
трамвай №16 – по Труда и Российской до Чичерина;
трамвай №22 – по Карла Маркса до Чистопольской;
автобус №64 – до Автобусного парка.
Алое поле:
Троллейбус №12 – до Молдавской;
автобус №2 – до Чурилово;
автобус №8 – до Мамина;
автобус №71 – до ЧМК.
Агроуниверситет:
автобус №2 – до Петра Столыпина.
Карла Маркса:
трамвай №22 – до Чистопольской.
Цвиллинга:
трамвай №7 – по Труда и Российской до ЧГРЭС;
трамвай №16 – по Труда и Российской до Чичерина.
Пушкина:
трамвай №7 – по Труда и Цвиллинга до Автвокзала;
трамвай №22 – по Труда до Чистопольской.
Нагорная:
трамвай №3 – по Российской до ЧМК;
трамвай №3 – по Российской и Труда до Автовокзала;
трамвай №16 – по Российской до Чичерина;
трамвай №22 – по Российской до Чистопольской.
Цирк:
автобус №9 – до Петра Столыпина;
автобус №18 – до Автобусного парка.
ДС «Юность»:
автобус №58 – по Доватора, Новороссийской до Чистопольской.
Торговый центр:
троллейбус№12 – до АМЗ;
автобус №8 – до Академика Королева.
Теплотехнический институт:
трамвай №3 – до ЧМК;
трамвай №3 – по Российской и Труда до Автовокзала;
трамвай №15 – по Горького до ЧТЗ;
трамвай №22 – по Российской до Чистопольской.
Проспект Победы (пересечение со Свердловским проспектом):
автобус №18 – до ТРК Алмаз;
автобус №34 – до Чурилово.
Свердловский проспект:
троллейбус №12 – до АМЗ.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»