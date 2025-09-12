Общественный транспорт развезет челябинцев по домам после фейерверка

Трамваи, троллейбусы и автобусы продолжат свою работу после 23 часов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «рганизатор перевозок Челябинской области», после праздничного фейерверка в День города, 13 сентября, челябинцы смогут воспользоваться автобусами 2, 8, 9, 18, 34, 58, 64, 71, троллейбусом 12 и трамваями 3, 5, 7, 15, 16, 18, 22, которые продолжат свою работу после 23 часов.

По окончании салюта транспорт будет ждать пассажиров на следующих остановках:

Площадь Революции:

трамвай №3 – по Труда и Российской до ЧМК;

трамвай №5 – по Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС;

трамвай №16 – по Труда и Российской до Чичерина;

трамвай №22 – по Карла Маркса до Чистопольской;

автобус №64 – до Автобусного парка.

Алое поле:

Троллейбус №12 – до Молдавской;

автобус №2 – до Чурилово;

автобус №8 – до Мамина;

автобус №71 – до ЧМК.

Агроуниверситет:

автобус №2 – до Петра Столыпина.

Карла Маркса:

трамвай №22 – до Чистопольской.

Цвиллинга:

трамвай №7 – по Труда и Российской до ЧГРЭС;

трамвай №16 – по Труда и Российской до Чичерина.

Пушкина:

трамвай №7 – по Труда и Цвиллинга до Автвокзала;

трамвай №22 – по Труда до Чистопольской.

Нагорная:

трамвай №3 – по Российской до ЧМК;

трамвай №3 – по Российской и Труда до Автовокзала;

трамвай №16 – по Российской до Чичерина;

трамвай №22 – по Российской до Чистопольской.

Цирк:

автобус №9 – до Петра Столыпина;

автобус №18 – до Автобусного парка.

ДС «Юность»:

автобус №58 – по Доватора, Новороссийской до Чистопольской.

Торговый центр:

троллейбус№12 – до АМЗ;

автобус №8 – до Академика Королева.

Теплотехнический институт:

трамвай №3 – до ЧМК;

трамвай №3 – по Российской и Труда до Автовокзала;

трамвай №15 – по Горького до ЧТЗ;

трамвай №22 – по Российской до Чистопольской.

Проспект Победы (пересечение со Свердловским проспектом):

автобус №18 – до ТРК Алмаз;

автобус №34 – до Чурилово.

Свердловский проспект:

троллейбус №12 – до АМЗ.

Челябинск, Виктор Елисеев

