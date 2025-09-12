В Россию хлынуло бразильское и белорусское игристое

Импорт игристых вин из Бразилии вырос в 2025 году почти в тысячу раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в январе-июле 2025 года выросли поставки игристого вина из нехарактерных для этого напитка стран. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Лидером роста стала Бразилия: импорт игристого из этой страны увеличился более чем в 850 раз (до 45 тысяч литров). На втором месте – Сербия, нарастившая поставки в 130 раз (до 15 тысяч литров). На третьем месте оказалась Белоруссия, со «скромным» по меркам лидеров ростом в 14 раз. Зато братья-белорусы опередили всех экзотических поставщиков в абсолютных цифрах, привезя в Россию 290 тысяч литров игристого.

Далее следуют Индия (рост в 11 раз – до 8 тысяч литров), Молдавия (+251,6%, 88 тысяч литров), Чили (+214,9%, 246 тысяч литров) и ЮАР (+126,8%, 117 тысяч литров).

Что касается традиционных поставщиков, здесь картина складывается вполне ожидаемо. Продажи российских игристых выросли на 3% – до 85,5 миллиона литров. Страны ЕС продолжают сдавать позиции: у итальянцев показатель снизился на 16% (25,8 миллиона литров), у французов – на 24,4% (3,46 миллиона литров), у испанцев – на 33,7% (2,25 миллиона литров), у португальцев – на 56,3% (535 тысяч литров).

Участники рынка объясняют ситуацию, наблюдаемую на полках, увеличением пошлин на вина из недружественных стран. Отмечая при этом, что игристое из «новых» стран составляет лишь порядка 5% всего импорта.

Феноменальные же объемы белорусских поставщиков объясняют тем, что производители заняты здесь зачастую розливом виноматериалов из других стран. К этой схеме склонны и предприятия-импортеры из Сербии, отмечают некоторые участники рынка.

Челябинск, Виктор Елисеев

