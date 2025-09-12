Ревнивому южноуральцу, решившему спалить беременную жену с детьми и тещей, вынесли приговор

В Челябинской области вынесен приговор по уголовному делу о покушении на убийство и умышленном поджоге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал 31-летнего жителя Троицка виновным в покушении на убийство двух и более лиц, а также умышленном повреждении чужого имущества путем поджога.

Установлено, что в вечером 18 февраля прошлого года пьяный южноуралец, воспылав ревностью, решил расправиться со своей беременной сожительницей. Для этого он поджог частный жилой дом на улице Чкалова в Троицке. В это время , помимо беременной женщины, там находились двое ее детей 4-х и 10-ти лет, а также ее 61-летняя мать.

Пожар заметили соседи и прохожие и помогли семье выбраться из горящего дома. Ущерб от возгорания превысил 590 тысяч рублей.

Суд приговорил ревнивца к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Челябинск, Виктор Елисеев

