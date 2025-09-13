Центр Челябинска после праздничного салюта встал в пробках

Центр Челябинска после праздничного фейерверка встал в пробках.

Как уже сообщал «Новый День», ряд основных магистралей в районе проведения салюта, были закрыты с 15:30.

Возобновить движение обещали после 23:00. Поэтому весь транспорт после завершения фейерверка пошел по оставшимся открытыми дорогам. И их, разумеется не хватило.

В 22:50 центр выглядел так:

После снятия ограничений ситуация не улучшилась. Проспект Ленина стоит от Цвиллинга до Российской, улица Свободы – от Труда до Тимирязева, улица Красная – от Труда до Калинина, а сама улица Труда – от Братьев Кашириных до Третьего Интернационала.

Скриншот сделан в 23:05:

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube