Бывшему губернатору Челябинской области инкриминируют новые преступления

Бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу инкриминируют новые преступления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-чиновника уже обвиняли обвиняли в подстрекательстве к клевете на бывшего председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина, получении взяток в размере около 3,5 млрд рублей, выводе 1 млрд рублей из бюджета программы дорожного строительства, использовании служебного положения в интересах бизнеса.

В начале сентября стало известно, что Юревича снова объявили в розыск. На этот раз в связи с очередным обвинением в получении взятки и незаконном обороте оружия, пишет телеграм-канал «Погоны и галстуки» со ссылкой на адвоката экс-губернатора Игоря Трунова.

Напомним, сам Юревич давно живет за границей.

