В Челябинской области иномарка вылетела в болота. Погиб ребенок

Девочка-подросток погибла в аварии на южноуральской трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла вечером субботы, 13 сентября.

По предварительным данным, около 21:00 на 1- ом километре автодороги «Еткуль-Селезян-Шатрово-Луговой» автомобиль «Форд Фиеста» под управлением 42-летнего мужчины на изгибе трассы съехал в болото и опрокинулся. В результате ДТП ехавшая в машине 13-летняя девочка скончалась на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

