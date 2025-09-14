«Ведьмин морок»: по уральскому поселку бродят странные существа

Участники «Битвы экстрасенсов» приехали в Челябинскую области, чтобы объяснить жителям, кто следит за ними из-за кустов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , очередной эпизод телешоу создатели «Битвы экстрасенсов» сняли в поселке Силач, расположенном на территории Верхнего Уфалея.

Поселок находится в 11 километрах от Верхнего Уфалея. На берегах реки Большой Маук расположились несколько десятков домов, значительная часть из которых брошены. Живет в нем в настоящее время около полутора сотен человек. За последние 20 лет численность населения поселка уменьшилась на четверть.

Экстрасенсам южноуральцы рассказали о странных «посетителях». Так, по словам одного из жителей, однажды он едва не столкнулся со снежным человеком: похожее на гориллу существо, огромного роста и с большой головой заглядывало в окно соседней избы.

Другой житель поселка, приехав с рыбалки, повстречал на речке женщину в красном. Она о чем-то спросила южноуральца и пошла восвояси. Но, к изумлению мужчины, буквально испарилась у него на глазах.

А поселковым женщинам часто кажется, будто таинственные гости следят за ними. «Словно кто-то сидит в кустах и пристально на тебя смотрит», – рассказывают уралочки.

Мнения экстрасенсов о происходящем разделились. Так, по словам одного из них, Силач стал местом, где произошло нарушение пространства и времени. И странные посетители – гости из других миров мультивселенной. Другой участник телешоу счел виденную рыбаком гостью проявлением «ожившего бессознательного», формой, родившейся после появления легенды о странной женщине.

Но больше местным жителям понравились более традиционные объяснения. Так, ведущий программы предположил, что поселок навещают покойные родные и близкие южноуральцев.

А еще один участник назвал происходящее «ведьминым мороком». По словам экстрасенса, вероятно, раньше здесь много колдовали, «и не так, как нужно». «Если люди не умеют это закрывать, то все это остается», – заявил участник шоу.

