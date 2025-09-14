Поход в банный комплекс закончился для челябинца больницей и полицией

Из-за дискуссии о лимонаде сотрудники банного комплекса в Челябинске вызвали Росгвардию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в комплексе «Карагай бани».

По словам 34-летнего челябинца, в конце лета он с компанией отправился вечером в баню. Там они сделали заказ из меню. Среди прочего – два литра лимонада (как рассказал мужчина, он уже несколько лет не употребляет спиртного). Когда принесли два графина с напитком, его тут же разлили по стаканам – и опешили: из принесенных сотрудником двух литров не набралось и одного.

Они снова пригласили официанта и объяснили ситуацию. Добавив, что нужно просто принести еще лимонад, и претензий не будет. Однако вместо официанта в следующий раз пришел уже администратор. Он заявил, что в объем, помимо собственно лимонада, входят также лед и другие добавки. Как рассказывает челябинец, сотрудник комплекса с самого начала не был настроен на конструктивные разговор, разговаривал грубо, а под конец и вовсе потребовал, чтобы клиенты покинули заведение, пригрозив вызвать полицию. В ответ гости предложили ему самому покинуть арендуемую кабинку и ознакомиться с законом «О защите прав потребителей».

А потом приехала Росгвардия. Двое сотрудников попросили южноуральца следовать с ними в отдел полиции, предупредив, что в случае его отказа будут вынуждены применить силу. Мужчина попросил подождать, пока он соберет своих двух детей, бывших с ним. Все происходящее он снимал на камеру телефона. Сборы продолжались около часа, и все это время он периодически просил росгвардейцев представиться, предъявить удостоверения и объяснить, за что его задерживают.

В конце концов, на него надели сначала один наручник, затем второй. В процессе он упал и почувствовал боль в руке. В итоге к банному комплексу вызвали скорую медицинскую помощь, которая в сопровождении росгвардейцев отвезла его в больницу. А уже после этого – в отдел полиции «Курчатовский». В больнице, кстати, у него диагностировали повреждение правого локтевого и лучезапястного суставов.

В полиции Челябинска подтвердили обращение к ним, уточнив, что в итоге никаких нарушений в действиях челябинца не нашли и в возбуждении административного дела отказали.

В Росгвардии выезд своих сотрудников на место также подтвердили. «Группа задержания выехала на сработку тревожной сигнализации. Администратор указал на гражданина, что он, во-первых, отказался оплачивать счет в размере 12 тысяч, при этом выражался нецензурной бранью, оскорблял и угрожал проблемами по работе. На неоднократные замечания он не реагировал, покинуть помещение отказывался и устроил там скандал, – цитирует 74.ру представителей силового ведомства. – Все объяснения о том, что не реагировать на поступившее заявление мы не можем, он никак не воспринимал. Все это было довольно продолжительное время, и его уже начали оттуда вытаскивать, применять физическую силу. При этом его раз 10 об этом предупредили».

Однако сам клиент утверждает: чек об оплате услуг банного комплекса он получил только на следующей день, а во время разбирательств с Росгвардией к ним никто не подходил с просьбами об оплате. Хотя с указанной суммой он, действительно, не согласен и отправил претензию в заведение.

Челябинец направил заявление в Следственный комитет России, ФСБ и прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении сотрудников Росгвардии.

Челябинск, Виктор Елисеев

