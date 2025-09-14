«Металлург» одержал уверенную победу в Казани

Магнитогорский «Металлург» в Казани обыграл «Ак Барс» – 6:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде магнитогорцы просто ошарашили хозяев. 49 секунд понадобилось «Магнитке», чтобы открыть счет.

Дерек Барак с правого фланга бросил низом, и шайба проскользнула под щитком вратаря «Ак Барса» – 1:0.

Через две минуты Дмитрий Силантьев с подачи Робина Пресса увеличил отрыв до двух шайб. А на 7-й минуте встречи Роман Канцеров сделал счет 3:0.

На 15-й минуте хозяева остались в меньшинстве, и на 16-й минуте Дерек Барак оформил дубль, увеличив отрыв до четырех шайб.

Но на 17-й минуте казанцы вновь остались в меньшинстве. А на 18-й – и вовсе втроем против пятерых магнитогорцев. И этим легко воспользовался Дмитрий Силантьев – 5:0, и второй дубль у игроков «Магнитки».

Второй период «Ак Барс» оставил за собой. На 28-й минуте Дмитрий Яшкин смог отквитать одну шайбу. А на 39-й минуте матча Илья Карпухин забросил в ворота «Металлурга» вторую – 2:5.

На 56-й минуте Кирилл Семенов еще немного сократил отставание казанского клуба – 3:5. Тренерский штаб «Ак Барса» решил снять голкипера в пользу шестого полевого игрока. И на 58-й минуте Никита Михайлис отправил шайбу в пустые ворота – 6:3.

Уверенная победа магнитогорцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

