«Трактор» одержал победу в овертайме над «Сочи»

Челябинский «Трактор» в гостях с трудоб обыграл ХК «Сочи» – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , челябинцы не слишком удачно начали новый сезон: в первых четырех матчах серебряные призеры сезона предыдущего одержали всего одну победу, хотя и сумели набрать 4 очка.

Казалось, встреча с не самой сильной командой лиги – ХК «Сочи» – должна пройти без проблем. И после первого периода это ощущение сохранялось.

Уже на 2-й минуте Михаил Горюнов-Рольгизер подхватил шайбу на синей линии, прорвался в зону сочинцев, добежал почти до пятака и распечатал ворота хозяев – 1:0.

На 9-й минуте матча Степан Горбунов получил шайбу в центре зоны «Сочи» и, развернувшись на 180 градусов, отправил ее в ворота – 2:0. На первый перерыв «черно-белые» ушли, уверенно ведя в счете.

Вторая двадцатиминутка уже породила вопросы. Началась она удалением в стане хозяев. Но на 22-й минуте встречи, спустя 12 секунд после удаления, сочинцы сумели забить в меньшинстве – 1:2, отличился Даниил Сероух.

Спустя две минуты Сергей Телегин вернул разрыв в две шайбы. Но на 36-й минуте Денис Венгрыжановский снова сократил его до минимума – 2:3.

А в третьем периоде, на 47-й минуте Матвей Гуськов сравнял счет – 3:3. В итоге основное время команды закончили ничьей.

Овертайм все расставил на свои места. На 62-й минуте встречи Григорий Дронов отдал пас Джошу Ливо, тот отправил шайбу Пьеррику Дюбе, и француз поставил победную точку – 4:3, неожиданно трудная победа «черно-белых».

Челябинск, Виктор Елисеев

