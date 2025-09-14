Около 40% избирателей приняли участие в выборах Законодательного собрания Челябинской области

В Челябинской области завершилось голосование на региональных и муниципальных выборах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, в регионе завершилось голосование на выборах в рамках единого дня голосования.

«Избирательные участки закрыты. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей», – рассказали в избиркоме.

По состоянию на 18:00 (за два часа до окончания голосования) на выборах депутатов ЗСО проголосовали 969 тысяч 683 избирателя. Явка составила 37,69% (с учетом дистанционного электронного голосования – ДЭГ).

Около 127 тысяч избирателей проголосовали с помощью ДЭГ, это 88%.

Наибольшей оказалась явка в первый день голосования, 12 сентября. Тогда свои голоса отдали 16,72% (включая две трети южноуральцев, выбравших ДЭГ).

По итогам субботы, 13 сентября, проголосовало 739 тысяч 773 человека. С учетом ДЭГ это 28,76% от общей численности избирателей. Это значит, что во второй день голосования в нем приняли участие порядка 12% избирателей. Примерно столько же, если не меньше, пришло на избирательные участки и сегодня, 14 сентября.

