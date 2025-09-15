В центре Челябинска возобновили движение четыре трамвайных маршрута

Трамваи №2, №3, №16 и №22 в Челябинске вернулись на свои трассы движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», движение трамваев по улице Кирова открыто.

Завершающие работы по капитальному ремонту рельс – балластировка пути, установка бордюрного камня – будут проводиться в ночное время, без остановки движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

