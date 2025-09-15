Плотина «встала»: в Челябинске произошла массовая авария

Новая неделя в Челябинске началась с массовой аварии на Шершневской плотине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром там столкнулись около десятка машин, одна перевернулась. На место были вызваны пожарные, несколько бригад скорой помощи и экипажи ГИБДД.

Образовалась многокилометровая пробка. Со стороны улицы Худякова плотину перекрыли полностью, со стороны поселка Западного оставили одну полосу. Автомобилистам предлагают объезжать по Университетской набережной.

Челябинск, Софья Артемьева

