Спор из-за парковки на северо-западе Челябинска закончился побоищем

Челябинец чуть не задушил соседа из-за спора на парковке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , драка вспыхнула во дворе многоквартирного дома, расположенного на улице Чайковского.

В результате нее пострадали 49-летний горожанина, его супруга и 19-летняя дочь. По словам челябинцев, поводом стал спор на парковке.

Все произошло еще в июне текущего года. Семейство приехало из магазина. Чтобы занести покупки домой, машину припарковали поближе к подъезду. После чего супруг ненадолго зашел домой, чтобы переодеться. Когда он вышел и начал отгонять автомобиль, у него началась перепалка с соседом, с которым уже возникали споры из-за парковки. А через какое-то время 20-летний оппонент набросился на южноуральца и начал душить его.

«Я начал задом сдавать, выезжать. И он как раз подъехал, подпер мою машину, цитирует 74.ру пострадавшего челябинца. – Я ему говорю: «Сдай назад», он меня не слышит вроде как. Я говорю: «Убери машину, ты меня подпер». И все, он начал оскорблять меня. Я в салоне сидел, он возле машины стоял. Потом я открыл дверь, начал выходить, он ударил меня коленом в грудь, и я влетел в салон. Он за мной в машину – и начал меня душить там. Он прям в машине сидел на мне, душил. Почти задушил, я уже начал терять сознание».

К машине кинулись родственники обоих водителей. Через какое-то время молодого человека удалось вытащить из машины. Супруга 49-летнего челябинца упала в обморок. Дочь вызвала скорую помощь и полицию. В травмпункте, куда их увезли, плохо стало уже самой девушке – ее родители считают, что это могло стать результатом полученного ею в неразберихе удара.

Горожане обратились в полицию. Но двоим из них в возбуждении уголовного дела отказали: экспертиза, проведенная уже после того, как следы драки исчезли, серьезных повреждений не выявила. По заявлению о побоях проверка еще идет. Однако челябинцев удивляет, почему не возбудили дело об угрозах убийством.

Молодой сосед факта драки не отрицает. Но винит пострадавшего мужчину. По словам челябинца, он сделал замечание соседу, так как тот заехал на газон. Но тот начал с ним спорить, перепалка быстро перешла на мат, а затем вспыхнула и драка.

Челябинск, Виктор Елисеев

