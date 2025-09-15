Жители поселка под Челябинском пожаловались на запугивание после обращения к президенту России

Спор вокруг мини-фермы в Сосновском районе местные чиновники решили притушить угрозами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , спор о деятельности мини-фермы в поселке, расположенном в получасе езды от Челябинска, продолжается уже несколько лет.

В 2017 году на двух смежных участках в Витаминном купившая их семья начала разводить скот. По словам местных жителей, поголовье скота здесь постоянно меняется, но иногда у них складывается ощущение, что здесь держат до сотни коров. А недавно к ним добавилась отара овец.

Хозяйство имеет статус подсобного, так что особенного контроля за ним не ведется, уверены посельчане.

А им приходится страдать от запаха навоза, который по утрам и вечерам становится особенно тошнотворным. Вдобавок к этому, местные жители страдают от нашествия мух. А еще натыкаются иногда на туши и останки мертвых животных.

Долгое время чиновники жалобы жителей поселка, по их словам, игнорировали. Уверяли, что никаких нарушений в действиях собственников мини-фермы не обнаружено.

Отчаявшись получить помощь, южноуральцы записали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину. После этого по домам стали ходить сотрудники администрации Сосновского района в сопровождении сотрудников МВД и проводить беседы. По словам жителей, иначе как запугивание они это не воспринимают. Доходило даже до обвинений в разжигании межнациональной розни. Но витаминовцы уверяют: никаких претензий к национальности фермеров у них нет. Да и на их выселении они не настаивают. Хотят только, чтобы хозяйство перенесли из центра поселка за его пределы.

«Да пусть живут, они нам вообще не мешают, мы их почти не видим, – цитирует 74.ру жителей. – Вопрос только о содержании скота: зачем превращать частный дом в ферму? Вот напротив нас, через трассу, есть тоже фермерское хозяйство, разве кто-то против? А у нас всегда коровники были вот там, за границей села, так что мешает переместить скот туда? А люди пусть живут, кто же против?»

В администрации Сосновского района признают, что получали жалобы от жителей поселка. Но уверяют, что по ним провели проверку, и собственники участков все недочеты исправили: очистили территорию от побочных продуктов жизнедеятельности, провели санитарную обработку и вакцинировали скот.

Правда, как подсчитало издание, согласно ветеринарным правилам, содержать на мини-ферме разрешено не более 8 единиц крупного рогатого скота (старше 18 месяцев) и до 15 овец. Сейчас же в хозяйстве, по словам собственника, 5 быков и около 70 баранов.

И все-таки хозяин с обвинениями не согласен. Запах, по его словам, вполне отвечает деревенской обстановке, а туши животных он не выбрасывает – лучше скормить мясо собаке.

А вот постоянные претензии со стороны соседей его нервируют, признается фермер.

Кстати, перевести хозяйство в другое место он не против. Но кто будет строить там, и на какие деньги, спрашивает мужчина.

Да и в администрации пока настаивают: предоставление другого участка для содержания скота невозможно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube