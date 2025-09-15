Микроавтобус перевернулся на трассе М-5 в Челябинской области. Двое погибли, шестеро пострадали

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Ашинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 15 сентября, около 04:00 на 1561 километре автодороги «Москва – Челябинск».

Микроавтобус марки «Хендай», двигаясь по реконструируемому участку дороги, съехал в кювет и опрокинулся. 30-летний водитель машины был пьян и не имел водительских прав.

В момент ДТП в автомобиле находилось 8 человек. Двое из них скончались на месте происшествия, 4 доставлены в больницу, еще 2 пассажира получили легкие ушибы и ссадины.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

