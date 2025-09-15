В Челябинске уволили воспитателя детского сада, швырнувшую воспитанника на землю

Сотрудницу детского сада в Челябинске, грубо обращавшуюся с одним из детей, уволили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство закончило проверку по факту нарушения прав воспитанника детского сада.

Напомним, ранее челябинцы рассказали о возмутившем их инциденте, произошедшем в детском саду, расположенной в микрорайоне Парковый. Как воспитатель грубо обращалась с одним из своих подопечных, попало на камеру телефона: женщина выговаривала четырехлетнему мальчику, а в какой-то момент он упал на землю.

«Установлено, что 26 августа во время прогулки воспитатель МАДОУ «Детский сад №26 Челябинска» публично в присутствии воспитанников допустила противоправное поведение, резко хватала за руки 4-летнего мальчика и повышала голос», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Заведующей образовательной организации направили представление об устранении нарушений законодательства об образовании, по результатам рассмотрения которого трудовой договор с воспитателем расторгнут, старший воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности.

По согласованию с родителями малыша ребенок переведен в другой филиал детского сада.

Челябинск, Виктор Елисеев

