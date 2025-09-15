В Челябинске снова может позеленеть водопроводная вода

В трех районах Челябинска может измениться цвет водопроводной воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, второй этап проверки теплосетей с использованием органического красителя начнется завтра,16 сентября. Уранин будет добавлен в сети Советского, Центрального и Ленинского районов.

«Напомним, краситель безопасен для людей, животных и окружающей среды, а ярко-зеленый цвет подкрашенной воды позволяет теплоэнергетикам легко обнаружить и устранить неисправности», – подчеркнули представители городских властей.

При появлении в кранах зеленой воды челябинцев просят обязательно сообщить об этом в управляющую организацию и АО «УСТЭК-Челябинск».

При обнаружении на улицах зеленых разливов необходимо запомнить точный адрес и передать информацию в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00. Информирование позволит оперативно устранить неполадки.

Челябинск, Виктор Елисеев

