В уральском городе объявился медведь-трупоед

В Златоусте медведь повадился навещать кладбище.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, на кладбище в Златоусте появился хищник, который разрывает захоронения и питается останками.

Общественники заявляют, что местные власти не приняли срочных мер для защиты населения. Также есть огромный риск распространения инфекций и заболеваний.

«В останках и в почве на кладбищах могут содержаться болезнетворные бактерии, вирусы, грибки и паразиты. Хищники, поедающие трупы, становятся переносчиками этих патогенов. Они заражают других животных, в том числе домашних, которые, в свою очередь, могут передать заболевания человеку», – беспокоятся активисты.

Кроме того, разрытие могил приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод продуктами разложения. Это может негативно сказаться на качестве питьевой воды и на состоянии окружающей среды в целом.

«Растаскивание останков животными по территории создает антисанитарную обстановку и привлекает других вредителей (например, мух, грызунов), что также увеличивает риск распространения инфекций, – отмечают общественники. – Если хищники начинают регулярно питаться останками, это может изменить их естественное поведение и пищевые привычки. Они могут стать менее разборчивыми в еде и чаще нападать на домашних животных или даже на людей».

Отдельный момент – этическая составляющая происходящего, отмечают южноуральцы.

Общественники обратились в министерство экологии Челябинской области с требованием незамедлительно принять меры. «Речь идет не о ликвидации хищника, а о его отлове и передаче в место его содержания, которое сочтут необходимым ветеринарные специалисты», – заявили они.

Однако чиновники областного правительства, по словам активистов, приняли решение о ликвидации медведя, несмотря на то, что в общественной организации отдельно подчеркнули, что речь не должна идти об убийстве зверя.

«Хищник не проявляет агрессии, необходимо изолировать его от мест нахождения людей и переместить в подходящую для него среду», – настаивают общественники.

