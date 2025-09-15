Главный следователь Южного Урала ушел в отставку

Следственное управление СКР по Челябинской области осталось без руководителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Алексей Колбасин покинул пост руководителя следственного управления СКР по Челябинской области. ушел в отставку. Об этом сообщил источник в силовом ведомстве.

Исполняющим обязанности главы регионального следственного управления назначен Константин Правосудов.

Напомним, после скандала вокруг «Южуралзолота» и его бывшего владельца, экс-депутата регионального парламента Константина Струкова в отношении Алексея Колбасина начали служебную проверку. Соответствующее поручение дал глава силового ведомства Александр Бастрыкин.

Поводом для этого послужили претензии к главному следователю Южного Урала в связи с иском Генпрокуратуры к бывшему хозяину холдинга «Южуралзолото», вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову.

Надзорное ведомство обратилось 30 июля в Пластский городской суд с требованием взыскать с бизнесмена экологический ущерб, который могла нанести деятельность ранее принадлежавших ему предприятий, оценив его в 3,9 миллиарда рублей.

В качестве соответчиков Генпрокуратура указала руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Алексея Колбасина, а также курировавших Южный Урал заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова и бывшего замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова. В иске утверждалось, что руководители силовых и надзорных структур не обеспечили должный контроль за работой предприятий Струкова. А потому должны нести солидарную ответственность за причинение вреда экологии.

Иск надзорное ведомство подало после того, как 11 июля текущего года Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК) и других активов, находившихся под контролем Константина Струкова.

Алексей Колбасин возглавил следственное управление СКР по Челябинской области летом прошлого года.

Силовик был переведен в Челябинск в апреле 2023 года из Нижнего Новгорода, где занимал должность заместителя начальника следственного управления СКР по Нижегородской области. Именно он осенью того же года стал исполняющим обязанности руководителя регионального управления после того, как Петра Решетникова временно отстранили от работы. В этой должности Колбасин проработал почти месяц, но в декабре его перевели в Самарскую область, где силовик стал и.о. начальника следственного управления региона. Однако летом 2024 года он вновь вернулся в Челябинск, на сей раз в должности руководителя.

Челябинск, Виктор Елисеев

