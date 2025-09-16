16 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

16.09.2025, вторник

09:00 Челябинск – Встреча ковчега с мощами блаженной Матроны Московской (Свято-Симеоновский собор, ул. Кыштымская, 32)

10:00 Челябинск – Проект «Цифровая грамотность – веление времени»: занятие «Знакомство с компьютером» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал электронных ресурсов)

10:00, 11:40, 13:10 Челябинск – Проект «Курчатов Лаб»: открытая репетиция с композиторами (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)

10:00 – 16:00 Челябинск – Чемпионат по спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

10:15 Челябинск – Гостиная психолога (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Лекция-практикум «Как бизнесу безопасно работать с самозанятыми» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корпус 1, 2-й этаж)

13:00 Челябинск – Фестиваль анимационного кино: показ мультфильмов (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная юридическим и социальным вопросам, актуальным для граждан и представителей организаций в поселках Западный и Пригородный (редакция газеты «Южноуральская панорама», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)

13:00 Челябинск – Тематический классный час «Уроки жизни и добра в произведениях Альберта Лиханова» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит южноуральцам государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Лети, журавль» ко Всемирному дню журавля (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

14:00 Челябинск – Открытая лекция «Баланс жизни предпринимателя» для предпринимателей (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Проект «Курчатов Лаб»: концерт-перформанс «Портал Роза ветров» (железнодорожный вокзал, Привокзальная площадь, 1)

17:00 Челябинск – Встреча клуба по изучению немецкого языка и культуры Deutscheljabinsk (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

17:00 Челябинск – Встреча серебряный волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Челябинск – чайная столица Российской империи» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

18:30 Челябинск – Проект «Уютный исторический клуб в гостях у Публички»: первая встреча из цикла лекций по истории XX века сквозь призму архитектуры «Россия на рубеже XIX-XX веков» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

