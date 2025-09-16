На ЮУЖД меняют нумерацию поездов

С октября несколько пассажирских поездов, курсирующих по ЮУЖД, изменят нумерацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, с 26 октября текущего года три пассажирских поезда, курсирующие по территории, подведомственной перевозчику, поменяют нумерацию.

Изменения коснутся следующих составов:

№ 391/392 Челябинск-Москва изменит номер на №301/302;

№ 613/614 Уфа-Сибай – на №375/376;

№ 689/690 Челябинск – Екатеринбург – на №389/390.

«Изменение нумерации не отразится на условиях проезда и стоимости оплаты», – подчеркнули представители ЮУЖД.

Пассажиров просят быть внимательными при покупке билетов.

Челябинск, Виктор Елисеев

