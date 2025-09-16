В уральском городе на разваливающиеся остановочные павильоны повесили новые вывески

В Златоусте старые остановки украсили новыми табличками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители Златоуста обратились к властям с просьбой обновить остановочный комплексы.

Чиновники просьбу выполнили, но весьма своеобразно: на старых, иногда разваливающихся павильонах появились… новые таблички.

«Люди в замешательстве: при таком состоянии павильонов, можно было и не тратиться, а оставить старые, облезлые буквы», – рассказали общественники.

На фото – остановка «Медицинское училище» по улице имени Ленина на въездной улице, но в таком состоянии не она одна.

Активисты обратились в мэрию Златоуста, чтобы выяснить, когда же местные власти планируют решить проблему с практически «аварийными» остановками.

Челябинск, Виктор Елисеев

