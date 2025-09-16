В Челябинске похитили и несколько часов пытали подростка

В Челябинске выясняют подробности похищения подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль расследование резонансного преступления.

О произошедшем жители города рассказали в социальных сетях. По словам челябинцев, на подростка напала группа мужчин. Юношу отвезли в гараж и несколько часов избивали, а также стреляли в него из пневматического оружия, требуя крупную сумму денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам вымогательства группой лиц с применением насилия.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

