Движение автотранспорта на северо-западе Челябинска все еще ограничено

Движение по Университетской набережной в Челябинске будет закрыто еще неделю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на улице Университетской набережной продолжаются работы на инженерных сетях.

«Для проведения второго этапа работ с 23 часов 16 сентября до 23 часов 23 сентября будет закрыто движение по Университетской набережной в районе дома № 40а по направлению к улице Молодогвардейцев», – уточнили представители городских властей.

Транспорт будет направлен через встречную полосу.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и строго следовать установленным временным знакам.

Напомним, 10 сентября было ограничено движение автотранспорта в районе дома 40а в сторону центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

