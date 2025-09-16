На Южном Урале грянут длительные заморозки

Синоптики предупредили жителей Челябинской области о продолжительных ночных заморозках.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью и утром 17-19 сентября местами на Южном Урале ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов по Цельсию.
Предстоящей ночью в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы. Температура ночью +4, +9 градусов, в низинах до 2 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +16, +21 градуса.
Сохранятся ночные заморозки местами и следующие две ночи, в остальных районах столбик термометра расположится в пределах +3, +9 градусов. Днем температура будет +16, +21.
В Челябинске в среду, четверг и пятницу ночью ожидается +6, +9 градусов. Днем – 17-21 градус выше нуля.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»