В уральском поселке вспыхнул магазин, расположенный в жилом доме. Есть погибшие

Две пожилые женщины оказались заложницами возгорания в соседнем магазине.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре противопожарной службы Челябинской области, о пожаре в доме №13 по улице Карла Маркса в полночь 12 сентября в пожарную часть №123 сообщил сторож расположенной в поселке Магнитка коррекционной школы-интерната.

По словам мужчины, из окон квартиры двухэтажного дома идет дым. Прибывшие к месту возгорания пожарные присвоили пожару ранг «1-БИС», так как квартира находится в многоквартирном 2-этажном доме с пустотными перекрытиями.

Выяснилось, что пожар произошел на первом этаже, в магазине. Дым заполнил лестничную клетку, и находившиеся в квартире на втором этаже две пожилые женщины оказались заложницами возгорания. Их пришлось эвакуировать с применением спасустройств.

После проведения эвакуации женщин пожарные вскрыли двери в магазин. При тушении в помещении, на горящей кровати, было обнаружено тело мужчины. Им оказался 60-летний сторож магазина.

Пожар и его последствия ликвидировали в течение часа. Другие жильцы дома не пострадали, медицинская помощь никому не потребовалась. Причиной пожара предположительно стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube