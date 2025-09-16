В Челябинске возбудили уголовное дело по факту массовой аварии на плотине

Виновник массового ДТП на челябинской плотине был пьян.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, отделом полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля «Лада Гранта».

Напомним, массовая авария произошла вчера, 15 сентября, на Шершневской плотине. Отечественная легковушка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с девятью автомобилями. В результате ДТП образовалась многокилометровая пробка. Со стороны улицы Худякова плотину перекрыли полностью, со стороны поселка Западного оставили одну полосу. Автомобилистам предлагают объезжать пробку по Университетской набережной. Но и на этой улице движение в районе дома №40а ограничено с 10 сентября (в сторону центра вчера можно было проехать только по встречной полосе).

По информации полицейских, за рулем «Гранты» был 20-летний водитель. В 2023 году его уже привлекали к ответственности: за управление автомобилем в состоянии опьянения его на 18 месяцев лишили прав. Срок наказания истек весной текущего года.

Вчера, 15 сентября, он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств аварии. Кроме того, Госавтоинспекция Челябинска проводит административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube