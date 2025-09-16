В Челябинской области подвели итоги выборов в региональный парламент. Как считали

Оппозиционные партии потеряли мандаты по итогам выборов в Законодательное собрание Челябинской области, «партии власти» их подарили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, сегодня, 16 сентября, облизбирком подвел общие итоги выборов депутатов регионального парламента восьмого созыва.

«Члены комиссии признали выборы депутатов ЗСО по единому избирательному округу и по 30 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными», – рассказали в облизбиркоме.

В результате голосования «Единая Россия» получила 48 мандатов (20 по партийным спискам, 28 – по одномандатным округам). В сравнении с предыдущими выборами представительство партии увеличилось на 5 депутатов.

На втором месте идет «Справедливая Россия» – ее в законодательном собрании региона будут представлять 6 парламентариев (4 по списку и 2 одномандатника, на 1 меньше, чем ранее).

Кроме того, в состав регионального парламента проходят еще четыре партии (все – в результате голосования по единому избирательному округу). ЛДПР получит 2 мандата (на 1 меньше, чем ранее). Такое же число депутатов будет у партии «Новые люди», попавших в южноуральское законодательное собрание впервые.

По одному мандату – у КПРФ (в предыдущем созыве коммунистов представляла фракция из 4 человек) и «Партии пенсионеров» (на 1 депутата меньше, чем раньше).

Партия «Зеленая альтернатива», представленная в седьмом созыве регионального парламента одним депутатом, в новый состав заксобрания не попала.

Отметим, что распределение мандатов, доставшихся партиям в результате голосования по единому избирательному списку, на первый взгляд, кажется не слишком справедливым. Но оно вполне отвечает букве закона.

«Число голосов избирателей, полученных списком кандидатов, <...> делится последовательно на числа из возрастающего ряда натуральных чисел (делителей) от двух до количества распределяемых мандатов», – описывается методика пропорционального распределения парламентских кресел в законе «О выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области».

При этом, согласно результатам голосования по партийным спискам, победитель выборов, партия «Единая Россия» получила 54,48% голосов избирателей. 13,43% – на счету «Справедливой России», 9,79% – у ЛДПР, 8,11% – у «Новых людей», 5,94% – у КПРФ и 5,69% – у «Партии пенсионеров».

С учетом того, что по пропорциональной системе распределяется 30 мандатов законодательного собрания, один мандат «равен» примерно 3,33%. Соответственно, для получения двух кресел в парламенте необходимо набрать минимум 6,66%. Так что, действительно, ни КПРФ, ни «пенсионеры» двух мандатов «не заслужили». Для трех мандатов необходимо было набрать почти 10% голосов. Этого не смогли сделать ни «Новые люди», ни даже ЛДПР. И хотя либерал-демократам не хватило каких-то 0,2% – но не хватило. И они объективно получают по 2 представителя в парламенте. Не менее обоснованы и четыре мандата у справедливороссов, набравших 13,43% вместо 16,66%, необходимых для пяти кресел.

То есть все пять партий получили то количество своих депутатов в заксобрании, которое заслужили. Но в итоге у «Единой России» оказалось 20 мандатов. Вместо 16, которые она должна была получить согласно ранее реализованное методике. Хотя набранные «партией власти» 54,48% голосов явно далеки от 66,66%, необходимых для получения двух третей депутатских мест, распределяемых по пропорциональному принципу.

Челябинск

