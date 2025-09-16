Челябинскому педофилу, надругавшемуся над дошкольницами, вынесли приговор

Жителю Челябинска вынесли приговор за преступление против половой неприкосновенности детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, 31-летний челябинец признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера.

Вечером 24 сентября прошлого года южноуралец, бывший в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, позвал двух девочек 6 и 7 лет в подъезд одного из домов Тракторозаводского района. Ничего не подозревавшие дети согласились.

В подъезде он показал одной из девочек на своем телефоне изображение обнаженного ребенка с предложением повторить аналогичное действие. Когда та отказалась, он зашел в лифт вслед за ее подружкой, где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Извращенца задержали сотрудники УМВД России по городу Челябинску, осуществлявшие оперативное сопровождение по уголовному делу.

Суд приговорил педофила к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в учреждениях для несовершеннолетних сроком на 12 лет.

Челябинск

