17 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

17.09.2025, среда

10:00 Челябинск – Проект «Цифровая грамотность – веление времени»: занятие «Интернет» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал электронных ресурсов)

11:00 Челябинск – Фестиваль анимационного кино: показ мультфильмов (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

14:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Листочки на память» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Лекция-консультация «Оформи зачетно» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Квиз «По следам Агаты Кристи» к 135-летию со дня рождения Агаты Кристи (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

16:00 Челябинск – Презентация «Моя душа настроена на осень…» к 80-летию Ларисы Рубальской (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

17:00 Челябинск – Мастер-класс «С заботой к себе» ко Всемирному дню красоты (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

18:30 Челябинск – «Курчатов Лаб»: концерт NO ESIS+ (Зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)

